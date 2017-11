iPhone X : Quelle est son autonomie comparée aux autres smartphones ?

PhoneArena a fait un test très intéressant qui compare la durée de vie de la batterie de l’iPhone X avec celle de l’iPhone 8 Plus, du Samsung Galaxy S8 et d’autres smartphones. L’iPhone X enregistre un bon niveau d’autonomie mais ne se place pas au premier rang de l’iPhone 8 Plus. Pour faire la comparaison, le site a testé les différents smartphones à travers une utilisation typique de chacun d’eux.

Quelle autonomie pour l’iPhone X ?

L’iPhone X atteint 8 heures et 41 minutes d’autonomie, soit 4 minutes de plus que l’iPhone 8. L’iPhone 8 Plus dépasse tout le monde et atteint 10 heures et 35 minutes. Le Galaxy Note8 atteint les 7 heures et 50 minutes, tandis que le Galaxy S8+ tient précisément 8 heures. La palme revient au LG V30 avec 9 heures 34 minutes et au Google Pixel 2 XL avec 8 heures et 57 minutes.

En ce qui concerne le temps nécessaire pour charger complètement la batterie, l’iPhone X est plus lent avec des câbles et des alimentations standard : 189 minutes. Le plus rapide est le Galaxy S8+ avec 99 minutes.

Pour l’iPhone X, vous pouvez utiliser des câbles et des alimentations spécifiques pour profiter de la charge rapide, ce dont nous parlions hier dans ce post : iPhone X : recharge sans fil ou traditionnelle, laquelle est la plus rapide ?

Pour la recharge rapide, il est conseillé d’utiliser une puissante alimentation USB-C et un câble Lightning. Concernant la recharge standard, trois heures ne suffiront pas à charger l’Phone X complètement, mais de fait que son autonomie lui permet de tenir jusqu’au soir, il suffit de le charger durant la nuit.