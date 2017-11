iPhone X : recharge sans fil ou traditionnelle, laquelle est la plus rapide ?

L’iPhone X, tout comme les iPhone 8 et 8 Plus, est doté de la recharge sans fil et du chargement rapide. Maintenant que nous avons l’iPhone X en main depuis 4 jours, on peut déjà vous faire une premier retour sur cette technologie Qi.

Pas de suspens inutile, la recharge sans fil est évidemment moins rapide qu’en branchant l’appareil sur un chargeur traditionnel à l’aide du câble Lightning. En revanche, il y a plusieurs choses à savoir et suffisamment importantes pour être soulignées. Une station de charge sans fil peut être plus ou moins efficace que la recharge traditionnelle, tout dépendra sur quel adaptateur secteur elle sera branchée.

Comme le note Apple, la recharge sera plus rapide si vous utilisez un adapteur USB-C de 87 W (modèle A1719) que les modèles A1540 de 29 W et A1718 de 61 W. La firme précise également que le chargement rapide peut varier « en fonction de facteurs environ­nementaux ». Sur son site, elle annonce une capacité de chargement rapide jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes.

De notre côté, on utilise le dock sans fil BOOST UP de Belkin de 7,5 W (plus rapide que les chargeurs standards Qi de 5 W) branché sur une lampe de bureau (de 12 W) dotée d’un port USB, et la station de recharge PowerHouse de Belkin de 12 W (lire notre test).

On s’est très vite aperçu que le chargement par câble était nettement plus rapide que la charge sans fil…dans notre configuration. Et il n’est pas possible d’aller plus vite dans la mesure où le BOOST UP est la station de charge sans fil la plus rapide. Le meilleur moyen de recharger rapidement de l’iPhone X/iPhone 8 est d’utiliser un dock de charge/câble Lightning accompagné d’un adaptateur secteur puissant.

La station de charge sans fil sera surtout utile quand vous le posez sur le bureau pendant une journée de travail ou encore durant la nuit, sur une table de chevet. Dans ces situations, il importe peu que la charge soit rapide ou non.

En revanche, si vous avez besoin d’une batterie bien remplie en un minimum de temps, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Mais ne comptez pas sur le chargeur de 5 W fourni dans la boîte de l’iPhone X. Mieux vaut opter pour l’un des adaptateurs secteur USB-C d’Apple ou même celui normalement livré avec les iPad délivrant 12 W.