iPhone X : à peine arrivé, déjà cassé ! Voilà le résultat !

S’il y a bien une chose à laquelle il faut penser lorsqu’on achète iPhone X à minimum 1 159€, c’est à une coque de protection. Cet utilisateur russe a fait l’amer expérience de faire tomber son iPhone X. Et comme on peut le voir sur sa photo, le résultat n’est pas joli à voir.

Avec du verre à l’avant et à l’arrière, à l’instar des iPhone 8 et 8 Plus, il aurait dû se douter que la moindre chute n’aurait pas été très appréciée.

(via @EnglishRussia1)

La vitre arrière a totalement explosé à tel point que le module de charge à induction a été délogé. Rappelons qu’Apple facture très cher le remplacement de cette vitre (plus de 400 € de mémoire), alors espérons pour lui qu’il avait pris l’AppleCare+. Si ce n’est pas le cas, il doit s’en mordre encore les doigts. Heureusement, il n’en a plus besoin, il y a Face ID maintenant !

Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous venez de recevoir votre iPhone X, acheter une coque de protection et pourquoi pas aussi un verre trempé. Nous vous avions d’ailleurs récemment présenté plusieurs coques et verre trempé dans les articles suivants :

Nous en avons d’autres qui vont bientôt arriver. Nous proposerons bientôt des tests de chacune d’elles.