🔥Promo : Chargeur sans Fil Holife à seulement 10,99€

À l’occasion de la sortie de l’iPhone X, Holife lance une promotion sur son chargeur sans fil. Normalement au prix de 25,99€, il passe 15,99€, puis à 10,99€ seulement grâce à notre code 2PS7E84V.

Ce chargeur est également compatible avec les iPhone 8/iPhone 8 Plus, et les autres appareils supportant la norme Qi. Sa conception est très mince, il ne fait qu’un centimètre d’épaisseur. Il dispose d’une double surface anti-dérapante en caoutchouc, pour éviter le glissement du téléphone.

Sur la tranche, on retrouve plusieurs fentes utile au refroidissement et à la dissipation thermique rapide. Il dispose également d’une protection contre les surtensions et les courts-circuits. Dès lors que votre appareil entre en charge une LED s’allume, avant de passer au bleu durant 5 secondes quand l’iPhone est chargé à 100%.

› Holife – Chargeur sans Fil : 10,99€ au lieu de 15,99€ avec notre code de réduction 2PS7E84V