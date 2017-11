Un point sur les stocks d’iPhone X chez les opérateurs et revendeurs agréés

Ce vendredi, c’est le coup d’envoi pour l’iPhone X. Mais rappelons qu’Apple n’a prévu aucun stock pour ses Apple Store français et dans le reste de l’Europe. Si la firme affiche toujours un délai d’expédition sous 5 à 6 semaines, sachez qu’il y aura un peu de disponibilité à la Fnac, Darty, Boulanger, RueDuCommerce, Cdiscount, ainsi que chez les opérateurs Orange, Sosh, SFR, RED by SFR, Bouygues Telecom / B&You entre le 29 novembre et le 15 décembre.

Pour l’heure, chacun d’entre eux n’ont plus suffisamment de stocks d’iPhone X pour en proposer dès le 3 novembre, suite aux importantes pré-commandes. Toutefois, il n’est pas exclu que les opérateurs aient quelques modèles à proposer en boutique le jour J, mais rien n’est moins sûr. Ce sera au petit bonheur la chance, et surtout aux premiers arrivés, les premiers servis.

Voici les délais de livraison annoncés par les différentes enseignes :

› Fnac : 15 décembre

› RueDuCommerce : 2 décembre

› Darty : 15 décembre

› Boulanger : sous 44 jours

› Cdiscount : 16 décembre

› Orange : à partir du 30 novembre

› Sosh : à partir du 30 novembre

› SFR : 29 novembre

› RED by SFR : 29 novembre

› Bouygues Telecom : à partir 30 novembre

› B&YOU : à partir 30 novembre