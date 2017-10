iOS 11.2 pourrait être disponible en bêta la semaine prochaine

Le développeur Guilherme Rambo revient avec une autre nouvelle, après avoir dévoilé les nouveautés de watchOS 4.1, concernant iOS 11.2. Selon ses informations, Apple pourrait relâcher la première bêta dès la semaine prochaine. Dans ce cas, il faut comprendre que la version publique d’iOS 11.1 devrait quant à elle voir le jour ces jours-ci.

On peut donc s’attendre à cette dernière d’ici mardi, soit peut-être en même temps que la bêta 1 d’iOS 11.2. Comme on le voit sur la capture, Apple ne donne pas d’informations particulière sur cette mouture, si ce n’est qu’elle corrige des bugs et apporte des optimisations.