Voici toutes les nouveautés de watchOS 4.1

Actuellement entre les mains des développeurs, la bêta de watchOS 4.1 embarque plusieurs nouveautés et corrections de bugs que le développeur Guilherme Rambo a mis en lumière. Cette mouture parle d’Apple Music et la bibliothèque iCloud Music Library, de l’app Radio et Beats 1, du GymKit, de Siri et du raccourci pour désactiver le Wi-Fi.

Voici le release note de watchOS 4.1 :

Musique en streaming sur l’ Apple Watch Series 3 avec Apple Music ou la bibliothèque musicale iCloud

avec Apple Music ou la bibliothèque musicale iCloud Écoutez Beats 1, les radios personnalisées et plus avec la nouvelle application Radio

Utilisez Siri pour trouver, découvrir et jouer des musiques, playlists ou albums

Synchronisez les données sportives avec les tapis de course, vélos elliptiques et autres produits compatibles avec GymKit

Possibilité de se déconnecter d’un réseau Wi-Fi depuis le centre de contrôle sur l’Apple Watch Series 3 supportant la 4G

Corrige un bug concernant les notifications du rythme cardiaque qui sont envoyées, même si l’utilisateur a désactivé la fonctionnalité

Corrige un bug empêchant à certains utilisateurs de recevoir les alertes de Rappel

Corrige un bug où l’indicateur pour noter que l’utilisateur est debout ne s’affiche pas toujours

Corrige un bug où les retours haptiques ne sont pas envoyés pour les alarmes silencieuses

Corrige un problème empêchant à certains utilisateurs d’Apple Watch Series 1 de recharger la montre

Corrige un bug où les complications lever et coucher de soleil n’apparaissent pas par moment

Restaure le mandarin comme langue par défaut pour la fonction dictée en Chine

watchOS 4.1 arrivera prochainement en version finale, certainement dans les prochains jours en même temps qu’iOS 11.1, macOS 10.13.1 et tvOS 11.1.