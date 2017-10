Et si l’iPhone n’existait pas, quel serait votre smartphone ?

En l’espace de 10 ans, Apple a réussi l’impossible en s’inscrivant comme l’un des leaders du marché mobile. En 2007, le tout premier iPhone pointait son nez, et Steve Jobs avait eu raison de parler de « Révolution » durant la keynote de présentation. Aujourd’hui, l’iPhone est devenu non seulement le concurrent principal des autres fabricants, mais aussi la plus importante sources de revenus d’Apple.

« Today, Apple is going to reinvent the phone » (Steve Jobs – 2007)

À l’aube du lancement des pré-commandes de l’iPhone X, certainement l’iPhone le plus attendu de ces dernières années, bien que plus que l’iPhone 8 et 8 Plus, on s’est posé la question suivante : « Et si l’iPhone n’existait pas, quel serait notre smartphone ? ».

La question peut paraître simple comme ça, mais elle ne l’est pas, on vous explique pourquoi. Quand Apple a annoncé son iPhone 2G, cela a provoqué un gros questionnement chez les concurrents quant à l’avenir du smartphone. Depuis, et encore plus aujourd’hui, ils regardent, suivent, s’inspirent, copient (pour certains) Apple et son iPhone mais aussi ses autres produits. Apple est à présent un « influenceur incontournable » sur le marché des smartphones, tant sur le plan logiciel que matériel, et bien entendu au niveau du design mobile.

« An iPod, a Phone and an Internet communicator » (Steve Jobs – 2007)

Pour ces raisons, il paraît peu probable que les autres fabricants (Samsung, Xiaomi, HTC, Nokia, Sony…) auraient conçus leurs smartphones de la même manière que les modèles actuels. Bien sûr, Apple regarde également ce qui se fait chez les autres, et c’est normal. Mais si l’iPhone n’avait jamais vu le jour, les terminaux du moment n’auraient peut-être pas les fonctions que l’on connait ou certaines technologies avancées.

Imaginons tout de même que sans l’iPhone, la concurrence soit parvenue aux mêmes smartphones qu’aujourd’hui, quel serait le vôtre ?