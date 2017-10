iPhone X : comment passer d’une application à l’autre très rapidement [vidéo]

Si l’iPhone X ne sera officiellement disponible que le 3 novembre, certains personnes ont déjà le précieux en main. C’est le cas de développeurs, journalistes et autres employés d’Apple. Le designer Webastiaan the Sith a justement partagé une petite vidéo de son iPhone X depuis lequel il fait une démonstration sur la manière d’utiliser le multitâche plus rapidement.

D’un simple geste, on le voit passer d’une application à l’autre, ce qui n’est pas sans rappeler la gestuelle à cinq doigts en place sur l’iPad. Pour l’utilisateur, il s’agit là d’un vrai gain de temps d’autant qu’il n’utilise qu’un seul doigt sur l’iPhone X.

App switching on iPhone X looks pretty smooth. (via https://t.co/mXpNJhOwzw) pic.twitter.com/Lf9X3twx58 — Webastiaan the Sith (@sdw) 25 octobre 2017

Apple a en effet dû trouver une nouvelle façon d’accéder au multitâche suite au retrait du bouton d’accueil physique. Seulement, Apple ne l’avait pas présenté de cette manière lors de la keynote. Finalement, l’absence du bouton ne devrait pas être aussi contraignant qu’on aurait pu le croire au moins pour ce raccourci. On pourrait même dire qu’il est bien plus agréable d’avoir ce genre de gestuelle plutôt que d’avoir à cliquer deux fois sur le bouton ou utiliser 3D Touch depuis le coin de l’écran sur iPhone 7/6s.

Nous verrons si l’expérience sera aussi satisfaisante lorsque nous aurons l’iPhone X en main…le 3 novembre peut-être. En attendant, il faut se tenir prêt à le commander ce vendredi 27 octobre,.