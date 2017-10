iPhone 8 Plus : Apple publie deux tutos au sujet du Portrait Lightning [Vidéos]

Apple invite les nouveaux propriétaires d’iPhone 8 Plus à en apprendre un peu plus sur la fonction « Éclairage de portrait (Portrait Lightning) ». Dans ces deux nouvelles vidéos, le géant californien explique comment utiliser les cinq effets de lumière : éclairage naturel, éclairage de studio, éclairage des contours, éclairage de scène et éclairage de scène mono.

Avant tout, il faut viser le sujet à mettre en évidence puis choisir le style d’éclairage souhaité, et de prendre la photo pour immortaliser le moment. Dans un deuxième temps, Apple montre comment éditer un cliché depuis l’app Photo et lui attribuer l’un des cinq éclairages au choix.

Dans l’absolu, rien de bien compliqué direz-vous, mais pour les nouveaux venus sur iPhone 8 Plus, ces petits tutos peuvent s’avérer utiles. C’est aussi l’occasion pour Apple de rappeler que l’iPhone 8 Plus dispose de cette fonction, contrairement aux précédents iPhone 7 Plus et iPhone 6/6s Plus. En revanche, l’iPhone X aura bel et bien droit à cette nouveauté .