De nouveaux docks Lightning aux finitions métallisées sont prévus pour l’iPhone X

Après les nouveaux étuis en cuir et en silicone, Apple aura bientôt dans son catalogue de docks Lightning aux finitions métallisées pour l’iPhone X. Les couleurs seront assorties à celles de l’appareil, noir et blanc, et disponibles à 49$ aux États-Unis, soit 59€ en France. La finition ne sera donc plus mate comme sur les docks actuels, mais brillante pour coller à la même finition que l’iPhone X doté d’un dos en verre et d’un pourtour en acier inoxydable.

Pour l’heure, Apple ne fournit aucun visuel qui nous permettrait de voir le rendu final des nouveaux docks Lightning. Même chose pour la date de sortie qui reste encore mystérieuse. Possible qu’ils soient disponibles le jour de la pré-commande le 27 octobre, mais il est plus probable que la disponibilité ait lieu le 3 novembre, soit en même temps que l’iPhone X.