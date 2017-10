Il y aura bien moins d’iPhone X en circulation que prévu d’ici fin 2017

De proche en proche, la disponibilité de l’iPhone X est revue à la baisse, et ce à 3 jours du lancement des pré-commandes. Du côté de Nikkei, la tendance est de croire qu’Apple ne pourra fournir au maximum que 20 millions d’iPhone X d’ici la fin de l’année. Autrement dit, les 25 et 30 millions d’iPhone X annoncés plus tôt par l’analyste Ming-Chi Kuo ne seraient plus d’actualité.

Cette chute de 5 à 10 millions d’unités est directement liée aux dernières informations provenant de la chaîne de production d’Apple. Les fournisseurs n’ont pas encore complètement réussi à assainir la situation quant à la fabrication de certains composants dont fait partie la caméra TrueDepth.

Bien que cela s’arrange peu à peu, il faudra vraisemblablement patienter jusqu’en 2018 pour que les stocks d’iPhone X soient nettement plus importants. À l’heure actuelle, seulement 10 millions d’exemplaires par mois arriveraient à sortir des usines, soit pas assez pour répondre à la possible forte demande à laquelle va devoir faire face Apple dès ce vendredi.

L’iPhone X a beaucoup à offrir par rapport aux iPhone 8 et 8 Plus. L’écran OLED bord à bord de 5,8 pouces, la reconnaissance Face ID, les Animojis sont en effet les principales nouveautés de cet iPhone des 10 ans. Rien que pour ça, on peut s’attendre à une pénurie dès les premières minutes lors la phase des pré-commandes.