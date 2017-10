Apple liste les véhicules compatibles avec la recharge sans fil de l’iPhone 8 (Plus) et l’iPhone X

Avec le lancement de l’iPhone 8 (Plus) et de l’iPhone X, Apple a décidé de dresser une liste des voitures disposant de la recharge sans fil, dont sont dotés les nouveaux iPhone. Si plusieurs constructeurs sont de la partie, Apple a tenu à préciser que certains modèles seront pas forcément compatibles avec la taille de l’iPhone 8 Plus.

Parmi les marques listées, on retrouve : Audi, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mercedes-Benz, PSA (Peugeot/Citroën), Toyota, Volkswagen, et Volvo. Si vous avez dans l’idée de vous offrir une nouvelle voiture, vous devrez d’abord voir si votre iPhone 8 Plus est compatible avec la taille du logement prévu pour la recharge sans fil : « Certains chargeurs sans fil pour l’automobile ont des contraintes de taille physique et peuvent ne pas convenir à tous les téléphones. Si vous envisagez d’acheter une voiture avec un chargeur sans fil, assurez-vous que votre iPhone va d’abord entrer dans le chargeur. », explique la firme.

Apple a également ajouté sur sa page d’autres constructeurs et leurs modèles compatibles avec la recharge sans fil :

2018 GMC Terrain

2018 GMC Yukon

2018 GMC Sierra

2018 Chevrolet Bolt

2018 Chevrolet Tahoe

2018 Chevrolet Silverado

2018 Chevrolet Suburban

2018 Cadillac Escalade

2018 Buick Enclave

La firme précise que certains véhicules de 2017 et les modèles précédents de Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC ne répondent pas aux exigences de la certification Qi, ce qui en permet pas de profiter de la recharge sans fil dans ces modèles avec l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.