Last Day On Earth 1.6.5 se met aux couleurs d’Halloween avec plusieurs nouveautés

Comme chaque semaine, le studio kefirgames propose une mise à niveau de son excellent titre Last Day On Earth: Zombie Survival. Dans cette nouvelle version 1.6.5, les développeurs ont ajouté plusieurs choses pour célébrer Halloween.

Désormais, il est possible de cultiver des citrouilles pour en faire des soupes, l’idéal pour reprendre des forces et se réhydrater. Vous trouverez également de nouveaux objets spécialement conçus pour Halloween, comme des cervelles, des dents, et des yeux de zombies qui vous seront utiles pour faire des échanges avec le marchand qui passera vous voir deux fois par jour pendant Halloween. Il y a également un balai avec lequel vous pourrez combattre.

En visitant certaines zones, vous tomberez sur un cimetière où vous trouverez différents objets intéressants en ouvrant les tombes à l’aide d’une pelle. Mais attention, certaines tombes sont piégées par un gaz qui fera très vite tomber votre niveau de vie.

Cette nouvelle version est également l’occasion de découvrir un nouveau mode de jeu dans le camp des contrebandiers. Au lieu de tenir un certain à des vagues de zombies, il faut désormais diriger et emprisonner une nouvelle espèce de zombies. Pour cela, vous aurez besoin d’une torche pour conduire les zombies dans des cages. Une fois enfermés, vous aurez droit d’ouvrir une caisse, il y a en trois en tout. En revanche, il faudra sortir du camp puis revenir entre chaque ouverture de caisse. Vous devrez également habiller et armer l’un des contrebandiers afin qu’il vous aide à tuer les autres zombies qui tenteront de vous empêcher d’enfermer les zombies spéciaux.

