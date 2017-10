iOS 11.1 bêta 5, tvOS 11.1 et macOS High Sierra 10.13.1 bêta 4 disponibles au téléchargement

Apple propose ce soir la bêta 4 de tvOS 11.1 et macOS High Sierra 10.13, ainsi que l’iOS 11.1 bêta 5 aux développeurs. Ces nouvelles moutures arrivent trois jours après la quatrième bêta d’iOS 11.1 et watchOS 4.1.

Si vous avez déjà installé la bêta 3 de High Sierra, il suffit alors de lancer la mise à niveau depuis le Mac App Store, sinon rendez-vous sur Dev Center. macOS High Sierra 10.13.1 corrige de nombreux bugs dont la faille WPA2. En revanche, il est déconseillé de l’installer sur un Mac que vous utilisez quotidiennement. Le mieux est de prévoir une machine de test pour éviter de sérieux problèmes.

Au sujet d’iOS 11.1, cette bêta 5 ne pèse que 35Mo sur iPhone 7 Plus. Il ne doit donc pas y avoir de gros changements, mais principalement de petites corrections de bugs, et pourquoi ceux liés à l’autonomie et aux ralentissements.