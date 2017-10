La quatrième bêta d’iOS 11.1 et watchOS 4.1 est disponible

Apple vient de relâcher la quatrième bêta d’iOS 11.1 et watchOS 4.1. Le géant californien n’apporte aucune information sur cette nouvelle mouture, mais on remarque que la bêta 4 d’iOS 11.1 pèse plus de 2Go. Espérons qu’Apple ait apporté des améliorations au niveau de l’autonomie, des ralentissements et corriger le problème avec le clavier iOS.

Pour télécharger cette bêta 4, rendez-vous sur le Dev Center. Si vous bénéficiez déjà de la bêta 3, alors il suffit de faire la mise à niveau depuis l’application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Voici les builds :

iOS 11.1 bêta 4 : 15B92

watchOS 4.1 bêta 4 : 15R846

Nous reviendrons sur le sujet si nous repérons des nouveautés. N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes.