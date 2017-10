CIRP : les modèles d’iPhone « S » se vendent mieux que l’iPhone 8

Consumer Intelligence Research Partners revient aujourd’hui avec une nouvelle étude concernant les ventes d’iPhone 8. Les derniers nés d’Apple ne seraient apparemment pas aussi populaires que les précédentes itérations. Leurs ventes seraient nettement en deçà des modèles « S », et même des iPhone 7/7 Plus.

Selon les données du jour de CIRP, l’iPhone 8 (Plus) ne représenterait que 16% de toutes les ventes d’iPhone au cours du dernier trimestre, contre 24% pour l’iPhone 6S/6s Plus. De plus, un nouvel iPhone atteint en général 40% des ventes peu après son lancement, ce qui est loin des iPhone 8.

À titre d’exemple, l’iPhone 7/7 Plus représentaient 43% des ventes en 2016, et 46% dans le cas des iPhone 6 et 6 Plus en leur temps. Les iPhone 7 et 7 Plus affichent toujours une forte demande avec 58% des ventes au cours du trimestre. Mais soulignons que ces derniers bénéficient d’une baisse tarifaire qui a beaucoup aidé à les placer en tête des ventes.

L’autre facteur à prendre en compte est bien entendu l’arrivée prochaine de l’iPhone X. Toutes ces nouveautés font de lui l’iPhone le plus attendu. La rupture de stock devrait même avoir lieu dans les premières minutes des pré-commandes le vendredi 27 octobre. Et ne parlons même pas du jour du lancement prévu le 3 novembre, où il sera quasiment impossible de trouver un iPhone X en ligne, ni même en boutique.