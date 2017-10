Voici l’iPhone X sous iOS 6 !

L’iPhone X est certainement l’iPhone le plus attendu depuis bien des années, et pour cause, il est le premier à embarquer un écran OLED de 5,8 pouces. C’est aussi lui qui montre le chemin au futur de la gamme en abandonnant au passage le bouton d’accueil physique pour laisser place à la reconnaissance faciale Face ID.

Ces changements de design au fil des années se sont aussi accompagnés également de plusieurs évolutions firmware permettant à iOS d’être celui qu’on connait aujourd’hui. À ce sujet, @twolivesleft a publié plusieurs photos de l’iPhone X qu’il a imaginé sous iOS 6, bien avant le flat design d’iOS 7.

Voilà ce que cela aurait donné si Apple et ses équipes n’avait revu sur son système chaque année. Il est clair qu’en l’espace de 4 ans, iOS a connu de belles innovations tant au niveau des fonctionnalisés qu’en terme de d’interface. Même si le rendu de ces images offre un peu nostalgie, on peut être content que l’iPhone X n’embarque pas cette interface désormais dépassée.