Jeff Williams et le PDG de Foxconn se sont rencontrés ce matin au sujet de l’iPhone X

Comme prévu, Jeff Williams, Chief Operating Officer d’Apple, s’est entretenu ce matin avec Terry Gou, le PDG et président Foxconn, à Taipei. Aucune information de la cette réunion n’a fuité (pour le moment), mais cette rencontre a eu lieu pour discuter des problèmes de production de l’iPhone X.

Rappelons que KGI a récemment déclaré que seulement 2 à 3 millions d’iPhone X seraient prêts à être livrés aux clients à son lancement le 3 novembre. La production a en effet dû faire face à divers problèmes de rendement avec certains composants, dont le capteur laser de reconnaissance faciale utile à Face ID, le capteur photo 3D, et plus récemment avec le circuit imprimé de la caméra et le PCB de l’antenne.

Foxconn qui est en charge de l’assemblage de l’iPhone X, ne peut les fabriquer seulement si tous les composants sont disponibles en usine. De fait, le problème de quantité d’iPhone X ne dépend pas directement de Foxconn mais des autres partenaires d’Apple.

La rencontre entre les deux hommes a certainement permis à Apple de savoir à quel moment la production allait se stabiliser. D’après les infos obtenues par l’analyste Ming-Chi Kuo, les stocks devraient être plus importants entre la fin d’année et début 2018. Cela signifie que tout le monde n’aura pas droit à son iPhone X à sa sortie, certains devront patienter plusieurs semaines, voir même plusieurs mois.

Pour finir, il est probable que la présence de Jeff Williams en Chine soit l’occasion pour lui de participer à la célébration du 30e anniversaire à TSMC, le fabricant des processeurs Ax d’Apple.