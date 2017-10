BELKIN et la FNAC collaborent à nouveau pour la protection d’écrans de smartphones

Belkin annonce la poursuite de sa collaboration avec la FNAC avec le lancement de son nouveau système de pose de protections d’écrans pour smartphone « TrueClear Pro Advanced Screen Care ».

« Ce nouveau système TrueClear Pro Advanced Screen Care de Belkin est une solution précise et fiable assurant le nettoyage, l’alignement et la pose d’une protection d’écran haut-de-gamme. Le traitement proposé dans les magasins Fnac est un protecteur d’écran en verre trempé, conçu pour être plus résistant que le verre ordinaire et noté 9H »

Ce système de pose est maintenant disponible dans 88 FNAC en France. La vente et la pose sont assurées en magasin par un professionnel avec une précision et un résultat parfait et durable, pour une plus grande satisfaction clients. Grâce à lui, les clients sont rassurés de savoir que leur smartphone est protégé des éraflures et rayures. Le système TrueClear Pro Advanced Screen Care est compatible avec la plupart des modèles récents Apple et Samsung. Il est bien sûr adapté aux iPhone 8/8 Plus et iPhone X.

La pose de protection d’écran via le système Belkin TrueClear Pro Advanced Screen Care est d’ores et déjà disponible dans les différents magasins Fnac au prix de 29,99€, et dans d’autres boutiques listées ici.