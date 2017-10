Quand l’iPhone X tombe de la poche de Tim Cook [Vidéo]

Récemment, Tim Cook a participé à une réunion avec des étudiants de l’Université d’Oxford au sujet de la réalité augmentée, de l’entrepreneuriat et de l’éducation.

Au cours de la session de questions/réponses, le patron d’Apple ne s’est pas rendu compte que son iPhone X glissait peu à peu avant de tomber de sa poche, et ce devant des centaines de personnes.

En revanche, Tim Cook s’aperçoit immédiatement que son iPhone X est tombé sur le canapé et le retourne sur la face certainement pour éviter les regards indiscrets. Vous pouvez voir cela en vidéo à partir de 1:11:15 :

Visiblement, l’iPhone X semble assez glissant à cause des deux verres situés à l’avant et à l’arrière, ainsi que des bords en acier inoxydables. Il faudra donc faire attention lorsque vous aurez reçu le vôtre, et peut-être même qu’une coque de protection sera utile pour l’épargner d’une chute.