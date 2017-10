Last Day On Earth 1.6.4 : un nouvel évènement, des contrebandiers et plus encore

kefirgames vient de déployer une nouvelle mise à jour de Last Day On Earth: Zombie Survival numérotée 1.6.4.

Au programme de cette nouvelle mouture, on retrouve en premier lieu un nouvel évènement sur la carte, le bateau échoué. Les joueurs peuvent ainsi rendre visite au vieux capitaine lequel aura peut-être des choses à leur offrir. Dans un autre évènement, des contrebandiers pourraient bien avoir besoin de votre aide pour faire un travail spécifique pour lequel ils seront même prêts à vous rémunérer.

Dans le détail, vous devez les aider à protéger trois caisses durant des vagues de zombies qui dureront entre 1 minutes 20 s et 2 minutes 40 s. L’un des contrebandiers est habillé et s’occupera d’ouvrir les caisses pendant vous et l’autre contrebandier devront vous débarrasser de tous les zombies. Pour arriver au bout de chaque temps sans que Johnny ne se fasse tuer, il est important d’équiper d’une arme et de vêtements le contrebandier nu, afin qu’il vous aide dans cette tâche.

Par ailleurs, vous trouverez dans les plans, de nouvelles armures renforcées. Notez que vous n’aurez pas de difficulté à les fabriquer puisqu’il ne faut que des ressources de base pour y parvenir.

Enfin, vous avez maintenant encore plus de chances de trouver des pièces de moteur et des clés plates dans les boîtes. Cela vous aidera à terminer votre chopper, le générateur électrique et autres, plus rapidement pour visiter les nouvelles zones de la carte.

› Télécharger Last Day On Earth: Zombie Survival gratuitement sur l’App Store