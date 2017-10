Foxconn affiche de bons résultats, signe que l’iPhone 8 se vend mieux que prévu

Foxconn, principal partenaire d’Apple, a dévoilé ses revenus pour le mois de septembre 2017, lesquels s’élèvent à 14,83 milliards de dollars.

Ils sont en hausse de 42,4% par rapport au mois précédent, mais légèrement en recul par rapport à l’an dernier à la même période. Ces données indiquent que les ventes d’iPhone 8 et 8 Plus sont plus importantes que celles attendues. Apple étant le plus gros client de Foxconn, son chiffre d’affaires dépend beaucoup des ventes d’iPhone. À noter que le recul par rapport à 2016 est de 3,4%, lequel peut être aussi lié à une production initiale d’iPhone 8 légèrement inférieure à celle de l’iPhone 7.

De fait que la production de l’iPhone X rencontre encore des problèmes liés aux capteurs 3D, il est possible que les consommateurs aient porté leur choix sur l’iPhone 8 et 8 Plus, d’où les bons résultats enregistrés par Foxconn.