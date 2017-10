Interview Jonathan Ive : 2 ans ont été nécessaires pour concevoir l’iPhone X

Jonathan Ive, directeur du design et SVP d’Apple, a dévoilé quelques détails sur le conception de l’iPhone X lors d’une interview accordée à Casa Brutus.

Jony explique que lui et ses équipes ont travaillé durant deux longues années sur le design de l’iPhone X pour lui donner cet aspect aux finitions remarquables. Il ajoute même que le 10ème anniversaire de l’iPhone en 2017 était une « merveilleuse coïncidence ».

Vient ensuite Face ID, un sujet sur lequel Jony explique que plusieurs années de travaux ont permis de proposer « une interface utilisateur sans contact » avec des fonctions particulières grâce auxquelles l’utilisateur n’a plus besoin d’interagir physiquement. Et si l’absence de Touch ID peut en décevoir certains, il répond que Face ID offre aujourd’hui une expérience utilisateur accrue et plus sécurisée que jamais.

Sur la conception de l’iPhone X, le directeur du design d’Apple pense maintenant avoir atteint un tout autre niveau. Si avant, sur les modèles précédents, il était question d’une combinaison de nombreuses pièces différentes, comme le châssis et l’affichage, le design de l’iPhone X a été pensé différemment. Il lui a fallu des années pour atteindre un tel niveau « d’ajustement et de finition », ajoutant qu’Apple travaille déjà sur de nouvelles conceptions pour la génération future.