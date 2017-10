AirBeamTV propose d’utiliser le mode miroir de l’iPhone directement sur une TV Samsung

Déjà disponible sur Mac depuis l’année dernière, AirBeamTV propose maintenant son application Mirror pour Samsung TV sur iOS (compatible iPhone/iPad).

Cette app a une particularité, celle de permettre aux utilisateurs de profiter de la fonction miroir de leur iPhone avec une TV Samsung compatible, sans passer par une Apple TV.

Pour cela, il est nécessaire que la TV Samsung soit compatible avec la fonction Smart TV. Ainsi, il vous sera possible d’afficher l’écran de votre iPhone mais aussi transférer le son sur le téléviseur. L’avantage est qu’aucun autre matériel n’est nécessaire.

L’équipe d’AirBeamTV explique que cela a été rendu possible grâce à l’arrivée d’iOS 11 et du ReplayKit. Comprenez donc que votre iPhone ou iPad doit obligatoirement tourné sous le dernier iOS d’Apple. Cette fonction est l’équivalent de l’AirPlay notamment disponible sur l’Apple TV.

Précisons que pour avoir une image nette et un son sans encombre, il est conseillé d’utiliser l’application à partir d’un iPhone/iPad performant (à partir de l’iPhone 6s – iPad Pro et les iPad récents à partir de la 5ème génération). En revanche, il est important de noter que cela ne fonctionnera pas avec les applications compatibles DRM, comme Netflix. Et vous n’aurez aucun son lors de la mise en miroir de Safari.

› Télécharger Mirror pour Samsung TV (iOS) sur l’App Store : 5,49€

› Télécharger Mirror pour Samsung TV (Mac) sur le Mac App Store : 10,99€