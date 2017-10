La reconnaissance faciale Face ID arriverait sur les iPad Pro en 2018

Alors que l’iPhone X est aujourd’hui le seul à embarquer la caméra TrueDepth et la reconnaissance faciale Face ID, l’analyste Ming-Chi Kuo croit que les iPad Pro de 2018 pourraient également y avoir droit.

Si les projets d’Apple vont dans ce sens, on peut s’attendre à plusieurs choses. Tout d’abord, il est possible que la prochaine génération d’iPad Pro bénéficie d’un nouveau design avec un écran bord à bord, mais peut-être pas autant que l’iPhone X, de sorte à cacher les capteurs et éviter la fameuse encoche en haut de l’écran.

D’autre part, le bouton Home physique pourrait totalement disparaître, ne laissant que Face ID comme moyen d’accès sécurisé à l’interface, comme sur l’iPhone X. L’expérience serait ainsi assez similaire que sur le dernier iPhone X dont la sortie commerciale est prévue pour le 3 novembre.

En revanche, il est peu probable de trouver une dalle OLED borderless puisque la production rencontre déjà de grandes difficultés. Cela arrivera certainement un jour, probablement quand la production sera assurée par plusieurs fabricants mais cela n’aura pas lieu avant 2019.