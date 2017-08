iPhone 8 : la couleur cuivre pourrait être au programme [Photos]

Depuis peu, les rumeurs accordent au futur iPhone 8 une possible couleur cuivre assez étonnante dans la mesure où ce n’est pas dans les habitudes d’Apple de proposer un tel coloris.

Les leakers Benjamin Geskin et Ben Miller ont publié de nouvelles photos de cette version, qui pourrait finalement venir remplacer la version or que l’on connait à ce jour.

Cliquer pour agrandir

Cette maquette 3D est supposée être celle de l’iPhone 8 lequel signerait le retour du verre à l’arrière de l’appareil, de sorte à rendre possible la recharge sans fil.

On y retrouve toujours les capteurs photo 3D en façade pour la reconnaissance faciale, un grand écran (normalement OLED) bord à bord, le double objectif au dos et à la verticale, et bien sûr l’absence du bouton Home physique.

Sur la seconde photo, on voit clairement que l’iPhone 8 est bien plus petit que l’iPhone 7 Plus, et pourtant son écran est bien plus grand. Pour rappel, les dimensions de l’iPhone 8 devraient se situer entre celles de l’iPhone 7 de 4,7 pouces et de l’iPhone 7 Plus de 5,5″.

L’utilisateur pourra alors profiter d’un plus grand écran dans un châssis plus petit, l’idée serait d’éviter d’avoir un effet de pavé dans la poche.