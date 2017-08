Voici l’hypothétique châssis d’iPhone 7S avec Touch ID au dos

Dans un nouveau tweet, le leaker Benjamin Geskin, généralement très fiable, a publié une photo présentant un carton logoté Foxconn où l’on voit plusieurs châssis du possible iPhone 7s.

Le plus intéressant ici, c’est la découpe au dos sous le logo Apple probablement dédié au capteur Touch ID. Pourtant, les dernières informations jugées fiables évoquent plutôt la reconnaissance faciale pour remplacer le Touch ID.

Il est quasiment certain que ce soit le cas pour l’iPhone 8, mais Apple pourrait l’avoir garder sur l’iPhone 7s en le plaçant au dos. Et on est en droit de se demander pourquoi dans la mesure où les iPhone 7s et 7s Plus ne devraient pas être dotés d’un écran bord à bord et conserver le bouton Home incluant Touch ID.

Cette photo ne fait finalement qu’ajouter du doute aux précédentes rumeurs…à moins que ce châssis se destine à l’iPhone 8. On constate effectivement que le double objectif est placé à la verticale plutôt qu’à l’horizontale comme sur l’iPhone 7 Plus.

Nous vous recommandons de prendre ces rumeurs en tant que telles, en attendant l’annonce officielle en septembre prochain.