iPhone 8 : voici la nouvelle animation Apple Pay sous iOS 11 [vidéo]

Depuis plusieurs jours, le firmware du HomePod est particulièrement très bavard sur le futur iPhone 8. Après avoir confirmer le design et la reconnaissance faciale dans l’iPhone 8, il nous propose aujourd’hui une nouvelle animation dédiée à Apple Pay.

Le développeur Guilherme Rambo (@_inside) a en effet découvert cette animation dans le code du HomePod qu’il a partagé ensuite sur son compte Twitter. Il s’agit d’une information très intéressante dans la mesure où elle vient une nouvelle fois confirmer la reconnaissance faciale.

For the curious ones out there: this is the animation where that D22 glyph is used pic.twitter.com/02KuEU974D

— Guilherme Rambo (@_inside) 6 août 2017