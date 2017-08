iPhone 8 : la reconnaissance faciale avec l’appareil à plat pour remplacer Touch ID ?

Le firmware du HomePod continue de nous étonner avec toutes les informations qu’il comporte. Comme il s’agit d’une version modifiée d’iOS, son code a permis à des développeurs de faire quelques découvertes très intéressantes.

Alors que l’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé ce weekend qu’Apple abandonnait le capteur Touch ID pour des raisons liées à des difficultés d’intégration dans l’écran (comme Samsung), le site iHelp BR a mis en lumière plusieurs valeurs provenant du firmware du HomePod : « AXRestingPearlUnlock » et « com.apple.accessibility.resting.pearl.unlock ». Il s’agirait d’une méthode de reconnaissance faciale (peut-être baptisé Face ID) lorsque l’appareil est à plat. Apple aurait fait ce choix pour éviter à l’utilisateur d’avoir à mettre son iPhone face à lui à certains moments, comme lors d’un achat. Il est vrai que pour valider un achat Apple Pay, avoir une reconnaissance faciale plus discrète serait plus confortable.

Toujours au sujet de la reconnaissance faciale, un autre bout de code fait possiblement référence à une nouvelle fonction d’identification pour lancer une application. Plus clairement, l’utilisateur pourrait entrer dans une application à l’aide de son visage. Cette technologie est identifiée dans le code sous la valeur « APPS_USING_PEARL ».

Pour finir, la valeur « PEARL_AUTOLOCK_FOOTER » laisse entrevoir une possible fonction destinée à l’iPhone 8 qui permettrait de le verrouiller dès lors qu’un autre visage que le vôtre tente la reconnaissance faciale.

Rappelons que plusieurs sources jugées fiables sont maintenant certaines que le capteur Touch ID sera abandonné pour être remplacé par la reconnaissance faciale à l’aide de capteurs photo 3D placés sur la face avant de l’iPhone 8.