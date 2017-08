Arnaques : Apple et Google ont supprimé des centaines d’apps de transactions financières

L’arnaque est devenu un vrai sport aujourd’hui, au point qu’il compte des milliers d’adeptes, mais surtout des millions de victimes. Afin de faire un peu de nettoyage dans leur boutique, Apple et Google ont décidé de supprimer des centaines d’applications de trading financier.

Après une enquête menée dans plusieurs pays a démontré l’existence d’escroqueries mises en place par des utilisateurs qui visaient principalement les plus âgés. L’escroquerie se concentre principalement sur une soi-disante « options binaires » qui se fait depuis une application de négociation financière spéciale.

Au cours des dernières, Apple et Google ont supprimé 330 applications de ce genre. De nombreux utilisateurs pensaient gagner un peu d’argent avec leur petite pension, mais c’est finalement le contraire qui s’est produit. Les arnaqueurs ont réussi convaincre les victimes d’investir plus pour soi-disant gagner plus d’argent de manière rapide…avant de disparaître du jour au lendemain après avoir reçu leur argent.

Suite aux enquêtes menées en Grande-Bretagne et en Australie, Apple et Google ont eux aussi pris le sujet très au sérieux en supprimant rapidement 330 apps frauduleuses de trading.