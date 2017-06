Les Twittos conseillent Tim Cook de suivre l’exemple d’Elon Musk et quitter son siège à la Maison Blanche

La décision prise hier par le Président Donald Trump sur le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat continue de faire parler.

Après la lettre interne de Tim Cook à destination de ses équipes ce matin, c’est au tour des utilisateurs de Twitter de porter la voix en demandant au PDG d’Apple quitter son siège au Conseil de la Maison Blanche, ce qu’à déjà fait Elon Musk, le PDG de Tesla. Donald Trump n’a eu que faire des propos et conseils tenus par Tim Cook et Elon Musk, il estime qu’il est plus judicieux de « s’attarder sur les besoins des américains plutôt que des parisiens », tels sont ses propos tenus par le Président américain lors de la conférence de presse.

Tim Cook n’a pas manqué de donner son avis à travers un tweet lâché il y a quelques heures : « La décision de se retirer de la # ParisAgreeement était mauvaise pour notre planète. Apple s’engage à lutter contre le changement climatique et nous ne vacillerons jamais. »

