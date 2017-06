Tim Cook condamne la décision de Donald Trump sur l’Accord de Paris

Après avoir tenter de convaincre le Président Donald Trump, Tim Cook a envoyé un courriel aux employés d’Apple pour condamner la décision prise par le gouvernement américain qui a annoncé son retrait de l’accord à Paris sur le climat.

Dans cette lettre interne, Tim Cook a condamné la décision prise par Donald Trump, mais a également rappelé qu’Apple va continuer ses efforts pour la protection de l’environnement. Entre autres, le PDG de Tesla Elon Musk a tenu sa promesse et a démissionné du rôle de conseiller consultatif à la Maison Blanche après que le gouvernement ait confirmé sa sortie de l’Accord de Paris. De fortes critiques sont également venu du PDG de Facebook Mark Zuckerberg, le président Brad Smith Microsoft et le PDG de Google Sundar Pichai.

Rappelons que l’Accord de Paris a été signé par 195 nations en décembre 2015 et est mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. L’accord prévoyait que les États-Unis s’engagent à réduire les émissions de carbone entre 26% et 28% dans les 10 ans. Avec la sortie du pays, la charge de la réduction des émissions de carbone dépend désormais seulement du secteur privé, de sorte que même Smith et Pichai ont promis de travailler sur des initiatives environnementales très similaires à celles adoptées ces dernières années par Apple.

Voici la lettre complète de Tim Cook:

À l’équipe,

Je sais que beaucoup d’entre vous partagent ma déception à la décision de la Maison Blanche du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat. J’ai parlé mardi avec le président Trump et ai essayé de le convaincre de ne pas prendre cette décision, mais ce ne fut pas suffisant.

Le changement climatique est réel, et nous partageons tous la responsabilité de le combattre. Je tiens à vous rassurer que les développements d’aujourd’hui auront aucun impact sur les efforts d’Apple pour protéger l’environnement. Nous nous occupons de la quasi-totalité de nos opérations avec les énergies renouvelables, et nous pensons que nous sommes un exemple de ce qui est bon à faire pour notre planète et pour le bon sens des affaires.

Nous continuerons de travailler à des objectifs ambitieux qui nous conduiront à utiliser uniquement des composants recyclés, ce qui limitera presque complètement l’extraction de nouvelles matières premières. De plus, nous continuerons à travailler avec nos fournisseurs pour les aider à alimenter leur entreprise avec de l’énergie propre. Et nous continuerons à nous battre pour de nouveaux défis sur l’environnement. Vu le travail que nous faisons et ce que font les autres dans le monde entier, il y a toutes les raisons d’être optimiste quant à l’avenir de notre planète.

Notre mission a toujours été de laisser un monde meilleur que nous ne l’avons trouvé. Nous ne pouvons jamais vaciller sur ce point, parce que nous savons que les générations futures dépendent de nous.

Votre travail est plus important que jamais. Nous vous remercions de votre engagement et de faire une différence chaque jour

Tim Cook.