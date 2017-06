Les nouveaux bracelets Nike pour Apple Watch sont disponibles à la vente

Suite à leur annonce la semaine dernière, les nouveaux bracelets Nike pour Apple Watch peuvent maintenant être achetés depuis la boutique de la marque de sport.

Ces nouvelles sangles font directement écho à la couleur des chaussures qui font partie de la collection Air VaporMax Flyknit. Chaque sangle reprend la couleur d’un de ces modèles de chaussures, offrant ainsi à l’utilisateur de combiner sa montre Apple à ses chaussures qu’il porte pendant les séances d’entraînement.

Ces sangles sont fabriquées à partir du même matériau que l’Apple Watch Sport, mais incluent un design perforé pour améliorer la ventilation et la gestion de la sueur. Les nouvelles sangles sont disponibles sur le site Nike au prix de 49 € et dans certains magasins Nike. Dès la fin du mois, elles seront également disponibles sur l’Apple Store en ligne et dans tous les Apple Store et magasins physiques de Nike.