Swift Playgrounds, une nouvelle version dans les cartons avec support des Robots et Drones

Swift Playgrounds, voilà une application de codage qui a du sens ! Elle parle aussi bien aux plus jeunes, qu’aux plus novices d’entre nous. La programmation n’a jamais été très simple jusqu’à ce qu’Apple sorte son propre langage baptisé Swift !

Il permet à tout le monde d’appréhender la programmation beaucoup plus simplement et d’une manière bien plus ludique que tout ce qu’on connait ailleurs. Et la bonne nouvelle du jour, c’est qu’Apple compte lui apporter de nouvelles fonctionnalités permettant à Swift Playgrounds de supporter des robots, des drones, des instruments de musique et bien plus encore.

L’objectif d’Apple est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes développeurs de trouver plus d’intérêts à se lancer dans la programmation avec Swift Playgrounds. Ainsi, ils peuvent voir très vite le résultat de leurs travaux en contrôlant des robots ou autres avec leur nouvelle application.

Pour ce faire, la firme californienne s’est entourée de plusieurs partenaires très connus, tels que Parrot, Sphero, Skoogmusic, LEGO, Wonder Workshop et d’autres. On peut déjà voir le résultat dans la vidéo de Engadget ci-dessous, où l’iPad permet de contrôler en Bluetooth différents robots et drone.

Si certains d’entre vous hésitent encore à se lancer dans la programmation, sachez que plus d’un million de personnes dont des enfants s’y sit déjà mis, comme le rapporte Craig Federighi, le vice-président d’Apple en charge d’iOS et de macOS.

Désormais, Apple prévoit l’arrivée de bien plus d’utilisateurs prêts à partir dans l’aventure Swift Playgrounds, plus précisément avec ces nouvelles fonctions qui verront le jour le 5 juin prochain suite à la conférence de la WWDC 2017.

