Apple : l’enceinte Siri serait entrée en production à la veille de la WWDC

Dans 4 jours aura lieu la conférence de lancement de la WWDC 2017 durant laquelle Apple fera plusieurs annonces dont la présentation de son enceinte connectée équipée de Siri.

D’après les infos obtenues par Bloomberg, Apple aurait déjà ordonné à son fournisseur Inventec basé à Taïwan, déjà en charge de la production des AirPods, de débuter la production de l’enceinte. Bien que l’on n’est pas encore tous les détails concernant ce futur appareil pommé, il se dit qu’un écran tactile serait de la partie offrant ainsi aux utilisateurs un moyen de voir en image les réponses à leurs demandes.

Avec elle, Apple espère pouvoir entrer en concurrence direct, et même faire mieux, que l’Echo d’Amazon et l’enceinte Home de Google. Nous verrons le 5 juin prochain si Apple a bel et bien l’intention de lever enfin le voile sur cette enceinte Siri.

Pour rappel, iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11, watchOS 4 seront présentés ce même jour aux développeurs. Et il est possible que le géant californien annonce également l’arrivée de nouveaux iPad et MacBook (Pro).