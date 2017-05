Voici la nouvelle tablette de Ryonghung baptisée « iPad » qui n’en est pas un !

Ce n’est pas la première fois, et certainement pas la dernière que des fabricants s’inspirent d’Apple pour concevoir leur propre produits, autant pour le nom que pour le design. La société nord-coréenne Ryonghung a dévoilé sa nouvelle tablette baptisée « Ryonghung iPad ».

Cependant, la ressemblance s’arrête là ! En effet, ce faux iPad n’a strictement rien à voir avec l’iPad conçu par Apple. Rien que le design n’est pas franchement alléchant pour être gentil. Ensuite, la tablette ne dispose que de 1Go de RAM de 8 Go de kstoackge, pas de quoi faire des folies.

On y trouve également un port HDMI, un processeur quad-core de 1,2 GHz et un clavier intégré dans la protection…mais là encore ce n’est pas le top, sachant que les composants ne doivent pas non plus être de la meilleure qualité qui soit.

Ce Ryonghung iPad ne peut donc en aucun cas rivaliser avec les vraies machines d’Apple. Toutefois, on peut se poser la question qui est de savoir si Apple va attaquer le fabricant pour l’utilisation de nom iPad…c’est probable !