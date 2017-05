iPhone 8 : de nouveaux schémas et une coque de protection !

Ce début de semaine est à nouveau animé par l’arrivée de nouvelles fuites concernant l’iPhone 8. Le leaker Benjamin Geskin propose cette fois de nouveaux schémas de l’appareil, en plus de coque iPhone 8 réalisée à partir des rumeurs.

Ces nouveaux documents n’apportent pas beaucoup plus de détails à ce que l’on savait déjà, mis à part peut-être le capteur au-dessus du haut-parleur lequel pourrait être dédié à la présence de fonctionnalités liées à la réalité augmentée. En effet, il semblerait qu’Apple prépare quelque chose à ce sujet cette année. Il est probable qu’iOS 11 dévoilé le 5 juin prochain à la WWDC 2017 nous permette d’en avoir ou pas la confirmation.

Autrement, on retrouve un écran recouvrant quasiment toute la face avant comme le suggère de nombreux refuses spéculations. Idem pour l’APN qui se dote d’un double objectif comme sur l’iPhone 7 Plus, à la différence d’être placé à la verticale, en plus d’intégrer le flash LED et le micro en son milieu.

Au niveau des boutons de volume/vibreur, rien ne semble changer véritablement, du moins sur les différents schémas vus jusqu’ici et ceux du jour.

L’autre vraie nouveauté sera normalement l’intégration de capteur Touch ID dans l’écran : iPhone 8, le Touch ID fonctionnel sur toute la surface d’un écran 18,5/9.

Enfin, voici une coque de protection destinée à accueillir l’iPhone 8. Pour rappel, il se dit que le futur iPhone aura droit à une taille à mi-chemin entre l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus. Et son écran OLED de 5,8 pouces pourrait être logé dans un châssis d’iPhone 7 de 4,7 pouces grâce à la quasi suppression des bords.