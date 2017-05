iPhone 8, le Touch ID fonctionnel sur toute la surface d’un écran 18,5/9

Selon l’Economic Daily News, le futur iPhone 8 disposera d’un nouveau capteur Touch ID capable de fonctionner sur toute la surface de l’écran grâce à son intégration sous la dalle.

Le journal ajoute que de nouveaux capteurs d’images infrarouges invisibles seraient de la partie pour améliorer la fonctionnalité de la caméra, ainsi que pour la réalité augmentée. Citant des sources chez TSMC, l’EDN parle plus de l’écran plus en détails en explorant que celui-ci aura un ratio 18,5:9, soit quasiment la même chose que sur le LG G6.

Pour information, l’écran de l’iPhone actuel dispose d’un ratio 16:9. On peut don en conclure que l’iPhone 8 aura un écran un peu plus long, ce qui devrait offrir un agréable confort autant pour les vidéos que pour les jeux ou encore la navigation Internet. Pour mémoire, l’iPhone 8 devrait avoir une taille légèrement plus grande que l’iPhone 7 de 4,7 pouces, mais toujours plus petit que l’iPhone 7 Plus de 5,5″. Ceci serait faisable grâce à la quasi suppression des bords autour de l’écran.

Seulement, pour en avoir le cœur net, il va falloir se montrer patient jusqu’à cet automne lors de la keynote qui pourrait avoir lieu le 17 septembre.