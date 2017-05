Speed Test : quand l’iPhone 6s de 2015 bat le Galaxy S8 de 2017

PhoneBuff revient avec une nouvelle vidéo où cette fois c’est l’iPhone 6s (2015) qui va se mesurer au tout dernier Galaxy S8 de Samsung dévoilé cette année.

Ce speed Test compare donc deux smartphones normalement incomparables puisque deux ans les séparent. Et pourtant, le résultat montre bien que l’appareil pommé n’a pas encore dit son dernier mot. Durant le test, David Rahimi lance des applications différentes : l’iPhone 6s met un temps de 1:34.80 au premier tour et 42.56 dans la seconde partie.

Le Galaxy S8 a lui respectivement un temps de 1: 41.48 et 49.55. Au total, l’iPhone 6s a mis 2:27.37, tandis que le Galaxy S8 atteint 2:31.08.

Il s’agit là d’un vrai test d’expérience et non d’une app de mesure ou autres fournis pas les fabricants. Ce test confirme qu’Apple a bien optimiser son logiciel et son iPhone pour d’offrir de hautes performances.