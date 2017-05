Un iPhone 6 Plus sauve la vie d’une femme lors de l’attentant de Manchester

Une femme qui assistait avec sa fille au concert d’Ariana Grande crédite son iPhone 6 Plus comme son sauveur malgré des blessures importantes lors de l’attentant à Manchester, en Angleterre, causant la mort de 22 personnes dont des enfants, et fait 59 blessés.

Le mari de Lisa Bridgett, 45 ans, explique sur Facebook que sa femme était au téléphone avec son iPhone 6 Plus au moment de l’explosion. Elle a alors reçu des éclats de la bombe dont un boulon qui lui a sectionné le doigt avant de lui transpercer la joue et finir sa course dans son nez.

Il ajoute que l’iPhone 6 Plus a permis de dévier la pièce métallique comme le prouve d’ailleurs ces deux photos où l’on voit l’appareil totalement détruit. Si elle n’était pas au téléphone au moment des faits, son mari n’est pas certain que sa femme aurait été encore de ce monde.

Bien que Lisa soit toujours en vie par chance, elle a de multiples blessures à la cuisse, une fracture à la cheville et des égratignures mineures et des bleus, en plus de son doigt coupé et le logement du bouton dans son nez.

Lisa a déclaré : « Le fait que j’étais au téléphone à ce moment a probablement sauvé ma vie. Le boulon a frappé le téléphone, ce qui l’a plus que probablement détourné, mais aussi ralenti considérablement. »

Elle a également tenu à remercier la police locale, les premiers intervenants et les infirmiers pour leurs rapides efforts.