L’icône est de retour ! Le Nokia 3310 est maintenant disponible à la vente !

Présenté en exclusivité lors du World Mobile Congress de Barcelone en février dernier, le Nokia 3310 est maintenant proposé à la vente chez Colette !

Le Nokia 3310 se décline en quatre couleurs pour mieux s’adapter à votre style : rouge et jaune (avec finition brillante), gris et bleu foncé (la même qu’à l’époque) avec une finition mate. Son design est plus épuré que jamais, mais il n’est pas sans rappeler la première version sortie fin 2000.

Il dispose par ailleurs d’une prise casque pour votre musique, d’un écran incurvé de 2,4 pouces avec couche polarisée pour une meilleure lisibilité en plein soleil, d’une caméra 2 MP à flash LED, d’une connectivité 2G pour téléphoner et envoyer des SMS, d’une nouvelle interface avec des clins d’œil à l’originale, d’une autonomie impressionnante (jusqu’à 22 heures de communication), de la Radio FM et lecteur MP3, d’une mémoire de 16 Mo + un slot pour carte MicroSD jusqu’à 32 Go, et d’un tiroir double SIM.

Le Nokia 3310 nouvelle génération est dès à présent mis en vente exclusive pour le moment dans la boutique de Luxe Colette sur Paris. Vous pouvez néanmoins vous le procurer directement depuis leur boutique en ligne au prix de 70€.