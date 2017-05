iPhone 8 : et voici maintenant sa coque dévoilée en photos et en vidéo !

Comme chaque jour, l’iPhone 8 est à l’honneur dans les rumeurs, et encore aujourd’hui ! Cette fois, c’est la coque iPhone 8 qui est mise en lumière par Macotakara, laquelle est présentée aux côtés de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus.

Cette comparaison montre que l’iPhone 8 sera bel et bien différent en plusieurs points. Tout d’abord, l’appareil se veut bien plus petit que l’iPhone 7 Plus de 5,5 pouces, et à la fois légèrement plus grand que l’iPhone 7 de 4,7″.

Ce dernier nage compétent dans la coque iPhone 8, qui est plus large et aussi plus longue. En revanche, la coque ne peut en aucun cas recevoir l’iPhone 7 Plus bien trop grand pour elle.

On constate au passage que la découpe du double capteur photo est plus grande que l’APN de l’iPhone 7 Plus, et surtout, elle est placée à la verticale comme le suggère les rumeurs depuis plusieurs semaines.

Ce sont là les principales différences. Bien qu’il puisse s’agir d’une coque conçue à partir des rumeurs, beaucoup de fuites permettent aujourd’hui d’avoir la quasi certitude que l’iPhone 8 aura droit à ces modifications.

Et n’oublions pas de vous rappeler que le futur iPhone sera normalement doté d’un écran OLED de 5,8 pouces bord à bord, sans bouton Home physique mais virtuel, avec l’intégration du capteur Touch ID dans la dalle.