La trilogie Infinity Blade à seulement 1.09€ chacun

Vous pouvez dès à présent vous procurer le jeu Infinity Blade, Infinity Blade II, et Infinity Blade III pour la modique somme de 1.09 € chacun. Lauréat de plus de 20 prix dont le « Jeu de l’année » et « Meilleure application ». Infinity Blade est le tout premier jeu mobile faisant appel au moteur graphique « Unreal Engine 3 », technologie de pointe développée par Epic.

Depuis des temps immémoriaux, le Dieu-Roi gouverne d’une poigne de fer. Sa puissance ne connaît aucune limite et ses partisans sont légion. Vous devez à présent embarquer pour un périple qui vous emmènera au plus profond de la Citadelle des Ombres et affronter, un à un, les redoutables Titans du Dieu-Roi, avant de croiser le fer avec l’impitoyable tyran.

Comme il en fût ainsi pour chaque membre de votre lignée, c’est à vous qu’incombe la lourde tâche de libérer votre peuple du règne ancestral des ténèbres. Terrasser une entité immortelle n’est pas impossible mais uniquement si le cœur, l’esprit et l’acier ne font qu’un.

