Les fonctionnalités du nouveau groupe familial de Google vont améliorer notre vie de famille

Google vient d’annoncer la création du groupe familial qui vise à faciliter la vie de famille et le partage entre ses membres. En créant un groupe familial, les utilisateurs pourront partager de nombreux contenus sur les différentes plateformes de Google telles que Youtube TV, Google Photo, Google calendrier ainsi que Google Keep.

Comment ça marche ?

Google a annoncé que jusqu’à 6 membres d’un foyer pourront obtenir leur propre cloud pour 35 dollars par mois. C’est par ce biais qu’ils pourront regarder la TV en direct sur de nombreuses chaînes de TV populaires telles que ABC, CBS, FOX et NBC. Gardons à l’esprit que cette Youtube TV est uniquement disponible pour les résidents de ces cinq zones : Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphie et San Francisco.

Autre nouvelle fonctionnalité du groupe familial : celle de pouvoir partager un calendrier Google. Les matchs des uns, les activités des autres seront connus de toute la famille.

Google Keep va également être ajouté au groupe familial ce qui permettra aux utilisateurs de partager des rappels, des listes et notes. Enfin, par le biais de Google Photos, les membres d’une même famille vont se voir offrir la possibilité de partager facilement des photos et des vidéos.