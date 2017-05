iPhone SE – les utilisateurs américains sont plus que satisfaits !

La dernière enquête menée par l’ACSI, American Customer Satisfaction Index, montre que l’iPhone SE rencontre un franc succès auprès de ses utilisateurs aux Étas-Unis.

Bien qu’il ne s’agisse pas de l’appareil le plus puissant comparé aux iPhone 7 / 7 Plus, ou encore au Galaxy S6 edge+, il leur passe devant et se place en première position…certes que d’un point avec le Samsung.

L’iPhone SE a ainsi obtenu la note de 87, suivi par le Galaxy S6 edge+ et l’iPhone 7 Plus avec une note commune de 86, devançant trois autres Galaxy dont les notes vacillant entre 85 et 84. Quand à l’iPhone 7, il est 9ème position avec une note de 83.

Comme quoi, il n’y a pas forcément besoin d’avoir le smartphone de dernière génération, ni même le plus puissant pour satisfaire les utilisateurs. Et pourtant, son design date de plusieurs années puisqu’il reprend celui de l’iPhone 5 en septembre 2012.