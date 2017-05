iPhone 8 : de nouvelles photos des moules viennent confirmer les rumeurs !

De nouvelles fuites arrivent tout droit du leaker Benjamin Geskin qui a encore une fois frappé avec des photos des moules de l’iPhone 8, mais aussi ceux des iPhone 7s et 7s Plus.

Il explique également que ces moules représenteraient le design final des trois appareils attendus à l’automne prochain. Et la bonne nouvelle est que l’iPhone 8 ne devrait pas avoir de Touch ID au dos. Comme les rumeurs l’annoncent depuis des semaines, voire des mois, le capteur d’empreintes digitales sera apparemment intégré dans l’écran OLED.

Si l’iPhone 7s et 7s Plus ne devraient pas bénéficier d’un changement radical au niveau du design, l’iPhone 8 lui devrait être totalement différent. Déjà, on peut voir que le double capteur photo sera à la verticale, et sera également bien plus petit que l’iPhone 7 Plus de 5,5″, alors que l’écran OLED bord à bord devrait se doter d’une surface de 5,8 pouces.

Et apparemment, Apple n’a pas l’intention de revenir en arrière en réintégrant le port jack de 3,5mm. Le Lightning sera donc toujours à l’honneur. On note également que l’iPhone 8 semble légèrement plus épais que les deux autres. La différence n’est pas flagrante mais elle est là. Il restera à voir quel poids final aura l’iPhone des 10 ans ?

Pour information, ces photos de moules ont été prises au sein d’une usine chinoise, probablement partenaire d’Apple. Il y a de grandes chances que nous soyons ne présence d’images authentiques reflétant ce qui nous attend en septembre/octobre.