Voici les coques présumées de l’iPhone 8, iPhone 7s et iPhone 7s Plus

Apparemment, certains fabricants d’accessoires donnent beaucoup d’importante aux rumeurs, au point de commencer la production des coques pour iPhone 8, iPhone 7s et iPhone 7s Plus.

D’après la source, elles auraient été conçues à partir d’informations directement partagées par Foxconn, le principal partenaire de fabrication d’Apple. On y voit notamment une coque de protection pour iPhone 8 où la découpe du double objectif est à la verticale, et surtout qui se veut à peine plus grande que celle de l’iPhone 7s.

Et si l’on en croit les rumeurs, l’iPhone 8 sera doté d’un écran OLED de 5,8 pouces dans un corps d’iPhone 7. Concrètement, l’écran pourrait être plus grand que l’iPhone 7 Plus de 5,5 pouces, mais quasiment aussi petit que l’iPhone 7 de 4,7 pouces. Ceci serait obtenu grâce à l’absence de bords sur l’iPhone 8.

Pour rappel, l’iPhone 8 devrait disposer d’un châssis en acier inoxydable, d’un dos en verre, et d’un capteur Touch ID intégré à l’écran. Il se dit aussi que la recharge sans fil serait au programme mais à savoir si elle supportera celle à distance…

