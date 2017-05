Commander de la nourriture sur Facebook n’est plus une option

Comme si nous ne passions pas suffisamment de temps sur Facebook comme cela, le géant des réseaux sociaux a annoncé cette semaine la création d’une toute nouvelle option : celle qui permet aux utilisateurs de commander de la nourriture via Facebook.

Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans le menu principal de navigation et de cliquer sur l’option « commander de la nourriture ». En actionnant la géolocalisation, le site fournit une sélection de restaurants se situant dans le périmètre de livraison. Une fois le restaurant choisit, il ne reste plus qu’à commander la nourriture souhaitée via une interface intuitive et très simple d’utilisation.

Le but de Facebook est simple : créer un écosystème universel qui donne aux utilisateurs de plus en plus de raisons de passer du temps sur le réseau social jusqu’à créer une véritable dépendance.

Il s’agit seulement du dernier exemple de l’élargissement des activités offertes aux utilisateurs de Facebook. Ces derniers peuvent déjà y chercher du travail et postuler à des offres, se tenir au courant des résultats sportifs, effectuer des paiements…

Pour l’instant cette nouvelle option qui fait un carton aux Etats-Unis n’est pas ouverte en France mais cela ne devrait tarder.

