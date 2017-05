Pioneer lance son nouvel autoradio compatible Carplay

Pioneer a mis en place une gamme de nouveaux radios qui intègre Carplay, permettant à tous les utilisateurs d’avoir le système multimédia d’Apple en voiture. Quatre des cinq nouvelles unités Pioneer NEX sont des appareils à double DIN, avec deux modèles qui offrent un écran de 7 pouces, et deux autres avec écran de 6,2 pouces. Le cinquième modèle utilise un DIN universel unique et sera aussi compatible avec les voitures anciennes.

Ces cinq NEX disposent d’un écran tactile couleur 24 bits intégré, avec une nouvelle interface utilisateur optimisée pour mieux gérer les différentes commandes lorsque vous conduisez. De plus, tous ces autoradios Pioneer sont compatibles avec Carplay en branchant simplement l’iPhone via USB.

De plus, ces nouveaux NEX vous permettent toujours de connecter d’autres sources de médias soit en USB ou en Bluetooth et support mains libres. Ils proposent également une excellente qualité audio, avec l’auto EX et le soutien FLAC. Même l’application de navigation Waze est de la partie. Trois des nouveaux modèles ont également une télécommande pour gérer à distance les différentes options de la voiture.

Disponibilité à compter de juillet prochain.